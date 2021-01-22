PUBG Mobile Global Championship’te COVID-19 telaşı yaşanıyor

Dubai'de Coca-Cola Arena'da düzenlenecek olan PUBG Mobil Global Championship’in (PMGC), COVID-19 testi pozitif çıkan üç oyuncu sebebiyle çevrimiçi oynanmasına karar verildi.

Turnuvanın hemen öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında PUBG Mobile Global Esports Direktörü James Yang, oyuncuların virüsten ağır bir şekilde etkilenmediğini ancak yine de salgının büyümesi riski sebebiyle tüm takımların güvenli konumlardan ve özel bir ağ üstünden rekabet edeceğini açıkladı.

“PMGC finalleri öncesinde oyunculara gerçekleştirilen COVID-19 testleri sonucu üç oyuncunun testi pozitif çıktı. Şu an için testi pozitif çıkan oyuncuların sağlık durumu iyi ve herhangi bir semptom göstermediler. Hem kendileri hem de temasta bulundukları kişiler bireysel karantina altındalar. Takım olarak sağlık tesislerinden tıbbi yardım dâhil olmak üzere gerekli desteği sağlıyor ve bir an önce sağlıklarına geri kavuşmaları için elimizden gelen desteği sunuyoruz.

Bu gelişmeler sonucunda PUBG MOBILE olarak turnuva etkinliği planında değişikliklere gittik. Finallerde oyuncularımızın sağlığı ve güvenliği yine bizim için en önemli öncelik. Bu yüzden oyuncuları sahada bir araya getirmek yerine özel bir ağda çevrimiçi yarışabilecekleri bir düzenleme yapıyoruz.

Takımların güvenli ve adil bir ortamda rekabet etmesini sağlayacak ortamı oluştururken sizlere turnuvayı planlandığı tarihte ve formatta getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm oyuncular ihtiyati tedbirlerimizin bir parçası olarak şu anda bireysel karantina altında ve 21 Ocak'tan itibaren oyunu izole bir şekilde oynayacak.”

PUBG Mobil Global Championship’in (PMGC), en yüksek ödül havuzuna sahip PUBG MOBILE turnuvası. 16 takım 1.2 milyon dolarlık bir ödül havuzu için yarışacak. Katılımcılar arasında Çin, Tayvan, Tayland, Nepal, Rusya ve Türkiye’den takımlar yer alıyor.