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PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda 3 Türk takımı büyük finallerde

#PUBG Mobile#PUBG Mobile Dünya Şampiyonası#Kaos Next Rüya
PUBG Mobile Dünya Şampiyonasında 3 Türk takımı büyük finallerde

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden 3 takımımız Kaos Next Rüya, S2G Esports ve 1907 Fenerbahçe Esports büyük finallerde yer almayı hak kazandı.

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Kaos Next Rüya 16 takımlı grupta ilk sırayı alırken S2G beşinci, 1907 Fenerbahçe Esports ise altıncı olarak lig aşamasını tamamladı.

Lig aşamasını adeta domine eden 5 Türk takımı arasında yer alan Beşiktaş Esports ve Futbolist ise son maçlar sonrası finallere veda etti.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Lig Final mücadelelerinin ardından Tencent Games Ülke Müdürü Aras Şenyüz ve PUBGM Espor Müdürü Mahmut Emin Öncel Batı Ligi Şampiyonu KAOS Next Rüya oyuncularını Gaming House'larına giderek tebrik etti.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Büyük Finalleri 21-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonasında 3 Türk takımı büyük finallerde

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#PUBG Mobile#PUBG Mobile Dünya Şampiyonası#Kaos Next Rüya

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