PUBG Mobile bir haftada 2.3 milyon hesabı banladı

PUBG Mobile, anit-cheat ile birlikte oyundaki hile yapan oyunculara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sadece yedi gün içinde banlanan hesap sayısı ise oldukça büyük. 18-24 Aralık arasında PUBG Mobile, hile yazılımı kullandığı tespit edilen 2,395,953 kullanıcıyı farklı yöntemlerle tespit ederek banladı.

From December 18th-24th, 2,395,953 accounts have been permanently suspended from accessing our game, out of which these are the majority of the reasons:



⬜ X-Ray Vision

⬜ Auto Aim Hacks

⬜ Modification of Character Models pic.twitter.com/ZCI2Hb6EOB