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Haber Giriş: 01.01.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

PUBG Mobile bir haftada 2.3 milyon hesabı banladı

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PUBG Mobile bir haftada 2.3 milyon hesabı banladı
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PUBG Mobile, anti-cheat yazılımları kapsamında bir haftada 2.3 milyondan fazla kullanıcıyı hile sebebiyle banladı.

PUBG Mobile, anit-cheat ile birlikte oyundaki hile yapan oyunculara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.  Sadece yedi gün içinde banlanan hesap sayısı ise oldukça büyük. 18-24 Aralık arasında PUBG Mobile, hile yazılımı kullandığı tespit edilen 2,395,953 kullanıcıyı farklı yöntemlerle tespit ederek banladı.

Banlanan hesapların hangi sebeplerden dolayı banlandığına dair istatistikler de paylaşıldı.

  • X-Ray vision: %14
  • Auto-aim hack: %16
  • Hız hack’i: %14
  • Alan hasarı değişikliği: %13
  • Karakter modeli değişikliği: %20
  • Diğer: %20

PUBG Mobile, rekabetçi battle royale oyununda adil ve hilesiz bir ortam yaratmak için özellikle son bir senedir hummalı bir çalışma sürdürüyor ve o zamandan bu yana farklı uygulamalar duyurdu. PUBG Mobile, daha oynanabilir bir battle royale alanı yaratmak için çalışmalarına devam ediyor.

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