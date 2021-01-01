PUBG Mobile bir haftada 2.3 milyon hesabı banladı
PUBG Mobile, anti-cheat yazılımları kapsamında bir haftada 2.3 milyondan fazla kullanıcıyı hile sebebiyle banladı.
PUBG Mobile, anit-cheat ile birlikte oyundaki hile yapan oyunculara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sadece yedi gün içinde banlanan hesap sayısı ise oldukça büyük. 18-24 Aralık arasında PUBG Mobile, hile yazılımı kullandığı tespit edilen 2,395,953 kullanıcıyı farklı yöntemlerle tespit ederek banladı.
From December 18th-24th, 2,395,953 accounts have been permanently suspended from accessing our game, out of which these are the majority of the reasons:— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) December 30, 2020
⬜ X-Ray Vision
⬜ Auto Aim Hacks
⬜ Modification of Character Models pic.twitter.com/ZCI2Hb6EOB
Banlanan hesapların hangi sebeplerden dolayı banlandığına dair istatistikler de paylaşıldı.
- X-Ray vision: %14
- Auto-aim hack: %16
- Hız hack’i: %14
- Alan hasarı değişikliği: %13
- Karakter modeli değişikliği: %20
- Diğer: %20
PUBG Mobile, rekabetçi battle royale oyununda adil ve hilesiz bir ortam yaratmak için özellikle son bir senedir hummalı bir çalışma sürdürüyor ve o zamandan bu yana farklı uygulamalar duyurdu. PUBG Mobile, daha oynanabilir bir battle royale alanı yaratmak için çalışmalarına devam ediyor.
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