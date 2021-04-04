PUBG LITE tamamen kapanıyor

Oyundan önce desteklerini çeken PUBG LITE geliştiricilileri, 29 Nisan 2021 tarihi itibariyle oyunun tamamen kapatılacağını açıkladı.

PUBG LITE, 2019 senesinde düşük özelliklere sahip bilgisayara sahip olan oyuncular için Tencent tarafından duyurulan bir projeydi. Ancak görünen o ki proje iki senenin sonunda şirkete istediği geri dönüşü sağlayamadı.

Geliştiricilerin planlarına göre oyunun internet sitesi 30 Mart’ta kapatıldı ve artık oyun indirilemeyecek. Oyuna hâlihazırda sahip oyuncular da 29 Nisan’a kadar oynamaya devam edebilecekler.

“Maalesef uzun bir karar verme sürecinden sonra bu yolculuğa bir son vermemiz gerektiğine karar verdik. PUBG LITE serverlarının 29 Nisan 2021 tarihinde kapatılacağını üzülerek bildiriyoruz.”

Oyunun Facebook sayfası ise yeni bir duyuruya kadar açık kalacak.