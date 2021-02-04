PUBG ESPORTS 2021 Yol Haritasını Duyurdu

KRAFTON, Inc. PGI.S ile başlayarak 2021'de toplam dört küresel espor etkinliği düzenleyecek. Geçen yıl katılımı ve izleyiciyi arttırmaya yardımcı olan PUBG Continental Series’in (PCS) başarısına dayanarak Haziran ayında PCS4, Eylül ayında PCS5 etkinlikleri ile format bu yıl geri dönecek. Dünyanın en iyi takımlarını bir araya getirmeye odaklanan aksiyon, Kasım ayında PUBG Global Championship (PGC) ile sonuçlanacak.

PGI.S 28 Mart'ta sona erdiğinde, PUBG esports PCS4 ve PCS5'e yönelecek. Geçen yıla benzer şekilde, PCS etkinlikleri Avrupa, Asya, Asya-Pasifik ve Amerika ile şu anda Kuzey Amerika ve LATAM'ı da içeren çevrimiçi bölgesel turnuvalardır. Takımların her biri, bölgelerinin Büyük Şampiyonları olarak kazanmak için savaşacak. Daha fazla ayrıntı ileriki bir tarihte açıklanacak, ancak taraftarlar her turnuva boyunca daha fazla maç bekleyebilirler.

Yıl sonunda başlayan PGC, 2021 PUBG espor büyük finali için Kasım ayında dünyanın en iyi oyuncularını bir kez daha bir araya getirecek. Takımlar, bölgesel PCS turnuvalarının her birinde topladıkları puanlara göre hak kazanacaklar. Takımların turnuva için eleme puanları kazanmaları için diğer yollar ileriki bir tarihte açıklanacaktır. Yıl sonuna doğru en çok puanı toplayan takımlar, PGC'ye yükselecekler ve nihai tavuk yemeği için dünyanın en iyilerine karşı savaşacaklar.

Basın toplantısında 2021 programının genel yapısının sunulmasının yanı sıra PUBG espor’un hangi üç alana odaklanmayı hedeflediğinin ayrıntıları paylaşıldı; hayranları, profesyonel oyuncuları ve küresel temsili. Hayran deneyimi, uygun ve etkileşimli bir izleme tecrübesi oluşturmayı amaçlayan programın önemli bir bileşenidir. Profesyonel oyuncu deneyimi, ödül havuzlarını yükseltmeye ve daha fazla gelir paylaşımına odaklandığından aynı derecede önem taşımaktadır. Son olarak, her karşılaşma dünyanın en iyilerini birbiriyle rekabet etmek için test edeceğinden, küresel rekabet 2021 boyunca önemli bir tema olmaya devam edecektir. Basın konferansında ayrıca Pick'Em Challenge'ın dört etkinliğin her biri için devam edeceği ve PUBG espor ekosisteminin yıl boyunca üçüncü partilerle ek etkinlikler sunacağı açıklandı.