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Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

PUBG Corp Anti-cheat kalitesini artırmak için çalışıyor

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PUBG Corp Anti-cheat kalitesini artırmak için çalışıyor
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Her çok oyunculu çevrimiçi oyunda olduğu gibi PUBG de hileci oyuncularla büyük bir mücadele içinde.

Hile kullanan PUBG ‘oyuncuları’ genel olarak nişanlarını hedefe kilitleyen ‘aimbot’ ya da silahın tepmesini azaltarak sonuç olarak yine nişanlarını güçlendiren hileler kullanıyor. PUBG Corp da buna karşı sürekli önlemler almayı sürdürüyor.

“PUBG, anti-cheat konusundaki geliştirmelerine devam ediyor. Bu kapsamda anti-cheat ekibimiz hilecileri tespit etmek ve banlamak için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Özellikle sekme hilesi ve diğer anormalliklere sebep olan hileler için.

Şu an test aşamasındayız ve bu yöntemin işe yarar hale gelebilmesi için size ihtiyacımız var.

Eğer son banlanmalarda banlandıysanız ve bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız bizlere destek kanalından ulaşmanızı rica ediyoruz.

Yeni anti-cheat sistemimizi geliştirmek için güncellemelere devam edeceğiz. Teşekkürler.”

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