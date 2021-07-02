PUBG Continental Series 4 şampiyonu Soniqs oldu

PCS 4 turnuvasının şampiyonu Susquehanna Soniqs oldu. Kuzey Amerika merkezli takım 60.000 Doların sahibi oldu.

Soniqs turnuvayı 450 PUBG Global Championship puanı ile lider olarak bitirdi. İkinciliği 270 puanla Dodge takımı, üçüncülüğü ise 215 puanla Oath Gaming takımı kazandı. Son olarak dördüncü olan takım ise 180 puanla Dignitas oldu.

Turnuvanın “Çılgın Takımı” olarak ekstradan 5.000 Dolar ödül alan takım, yanı sıra seri kazananı olarak 20.000 Dolar daha kazandı.

Tristan “Shrimzy” Nowicki, PCS 4 serisinin en değerli oyuncusu oldu. Oyuncu düşüncelerini bir röportaj aracılığıyla paylaştı: “PCS4'ü kazanmak harika hissettirdi. İnanılmaz yakın geçen üç çılgın hafta aşırı stresli geçse bile takımımla bunu atlattık. Böyle yetenekli takım arkadaşlarına ve bizi destekleyen harika bir organizasyona sahip olduğumuz için çok şanslıyız.”

Soniqs koçu ve menajeri Sean “Syllogic” Yi, “Başka bir şampiyonluk daha kazanmak harika, çocukların PUBG Esports'un zirvesinde kalmaya kararlı olduğunu ve oyuncu olarak oyunları sayesinde en iyi duyguları yaşadığını bilmek daha da harika. Bir koç olarak, en iyi takım arkadaşlarıyla birlikte en kararlı, en dirençli, en sabırlı, birlikte çalışmak isteyeceğim başka bir grup insan yok.” dedi.