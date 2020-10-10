PUBG Continental Series 3 detayları belli oldu
PUBG Corporation sıradaki espor etkinliği olan PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Continental Series 3’ün (PCS3) detaylarını açıkladı. PCS3, Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde gerçekleşecek dört bölgesel turnuvadan oluşacak. Her takım kendi bölgesinin şampiyonu olmak için mücadele edecek ve toplam 800.000 Amerikan Doları tutarındaki ödül havuzundan pay almaya çalışacak.
PCS3 Büyük Finali öncesi her bölge kendi eleme turunu gerçekleştirecek. PCS3 Avrupa Grup Aşaması 13-18 Ekim tarihleri arasında, Türkiye saatiyle 19:00’da başlayan karşılaşmalara sahne olacak. Grup Aşaması boyunca daha önceki PCS kazananları FaZe Clan, TSM ve Northern Lights da dahil olmak üzere ilk 24 takım, Büyük Final’de ki 16 takımdan biri olmak ve 200.000 Amerikan Doları tutarındaki bölgesel ödül havuzundan paylarını almak için karşı karşıya gelecekler.
Davetli Takımlar: FaZe Clan, Team Liquid, TSM, ENCE, Natus Vincere, Raise Your Edge, shiftW, Omaken Sports, Bystanders, Tornado Energy, Northern Lights, Istanbul Wildcats
MEA Elemesinden katılma hakkı kazanan takımlar
- Digital Athletics
- Etiget Esports
- Target Start
PUBG Espor izleyicileri tüm PCS3 Avrupa Grup Aşaması heyecanını PUBG Türkiye Resmi Twitch kanalından Lugubuf ve Wreckage’in sunumuyla izleyebilecekler.
- Tarihler: 13-18 Ekim
- Saat: 19:00
- Canlı Yayınlar: twitch.tv/pubgtvturkiye
Üç ayrı hafta sonu boyunca gerçekleşecek olan 24 karşılaşma sonrası her bölgenin Büyük Şampiyonu belirlenecek. İzleyiciler PCS3 Büyük Finalleri’ni aşağıdaki tarihlerde takip edebilirler:
- Avrupa: 7-8 Kasım, 14-15 Kasım, 21-22 Kasım
- Kuzey Amerika: 5-6 Kasım, 12-13 Kasım, 19-20 Kasım
- Asya: 5-6 Kasım, 12-13 Kasım, 19-20 Kasım
- Asya Pasifik: 7-8 Kasım, 14-15 Kasım, 21-22 Kasım
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