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Haber Giriş: 02.11.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

PUBG 29 Ekim Kupası Şampiyonu Digital Athletics!

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PUBG 29 Ekim Kupası Şampiyonu Digital Athletics!
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PUBG Türkiye ve eSports360 iş birliği ile düzenlenen, Western Digital'in ana sponsor ve Adeks'in altyapı sponsoru olduğu PUBG 29 Ekim Kupası şampiyonu Digital Athletics oldu.

20.000 TL ödül havuzuna sahip turnuva, davetli 16 takımın 5 maç üzerinden mücadelesi ile gerçekleşti. Utku "Lugubuf" Taşyürek ve Buğrahan "Wreckage" Şevke'nin sunumu ile Twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı yayınlandı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvanın, 5 maç sonundaki puan durumu şöyle oldu:

PUBG 29 Ekim Kupası Şampiyonu Digital Athletics

Bu sonuçlar sonunda, 20 bin TL'lik ödül dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

PUBG 29 Ekim Kupası Şampiyonu Digital Athletics

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