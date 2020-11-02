PUBG 29 Ekim Kupası Şampiyonu Digital Athletics!

20.000 TL ödül havuzuna sahip turnuva, davetli 16 takımın 5 maç üzerinden mücadelesi ile gerçekleşti. Utku "Lugubuf" Taşyürek ve Buğrahan "Wreckage" Şevke'nin sunumu ile Twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı yayınlandı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvanın, 5 maç sonundaki puan durumu şöyle oldu:

Bu sonuçlar sonunda, 20 bin TL'lik ödül dağılımı şu şekilde gerçekleşti: