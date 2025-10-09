Puan puana derbiye!

Haberin Devamı

Galatasaray derbisinden beraberlikle çıkan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın lige verilen arada takımın fizik ve kondisyonunu istediği seviyeye getirebilmeyi hedeflerken kendi oyun anlayışını da tüm futbolculara aşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Deneyimli çalıştırıcının hedefi milli aranın ardından Fenerbahçe derbisine kadar oynanacak Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarını firesiz geçmek.

Siyah-beyazlılar bu periyotta 3’te 3 yaparsa ezeli rakibinin karşısına 22 puanla çıkacak. Şu an 16 puanı bulunan Kanarya da dev maça kadar kayıp yaşamazsa 2 ezeli rakip aynı puanla derbide karşı karşıya gelecek. Puan eşitliği ve derbiyi taraftarlarının önünde oynacak olmalarının ligin kalan haftaları için önemine vurgu yapan Sergen Yalçın oyuncularını bu zorlu periyoda mental olarak hazırlamak için de çabalıyor.

