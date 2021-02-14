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Voleybol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 20:01 | Son Güncelleme:

PTT: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

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PTT: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - PTT: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Koray Yılmazgil
PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Bahar Akbay, Dimitrova, Mejia, Vuchkova,
Ece Morova, (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Dilşad Nur Kavas, Merve
Tanyel)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Setler: 28-26, 25-19, 30-28
Süre: 91 dakika (30, 28, 33)

PTT: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

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