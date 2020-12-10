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Voleybol
Haber Giriş: 10.12.2020 - 00:11 | Son Güncelleme:

PTT: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

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PTT: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftadan ertelenen karşılaşmada PTT, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - PTT: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Tolgacan Dinçer
PTT: Ece Morova, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Merve Tanyel, Vuchkova, Bahar Akbay (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Aslı Kocoğlu)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman)
Setler: 25-19, 25-14, 25-15
Süre: 59 dakika (19, 19, 21)

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