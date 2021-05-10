PSV'nin golcüsü Eran Zahavi hayatının şokunu yaşadı! Hırsızlar ailesini rehin aldı

Spor Arena Dış Haber - PSV forması giyen İsrailli golcü Eran Zahavi, Willem II ile oynayacakları maç öncesi korku dolu anlar yaşadı.

Pazar günü maç için Tilburg'a giden PSV kafilesinde yer alan Zahavi, yolculuk esnasında eşinden bir telefon aldı. Eşi evde hırsızların olduğunu söylerken, bir anda hırsızlar eşini rehin alıp kollarını, ayaklarını ve ağzını bantlayıp telefonda Zahavi ile konuştular.

Büyük bir panik yaşayan İsrailli forvet, eşini silahla tehdit eden hırsızları ikna etmeye çalıştı. Bu konuşma sonrasında hırsızlar, evden birçok değerli eşyayı alıp kaçtılar. Olay esnasında otobüste olan ve çaresiz bir şekilde kalan Zahavi'nin korku dolu anlar sonrası maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

KURYE KILIĞINDA EVE GİRDİLER"

Olayın ortaya çıkmasının ardından kısa sürede Zahavi'nin evine gelen Amsterdam polisi, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını doğruladı. Polis, hırsızların 20'li yaşlarda 2 kişi olup kurye kılığında gelerek eve girdiğini ve arama çalışmalarının kısa sürede başladığını belirtti.

Maç kadrosundan çıkarılan İsrailli futbolcu, maçın bitmesini beklemeden apar topar Amsterdam'a dönüp direkt evine gitti. Eşine destek veren Zahavi, polisle görüşerek yaşananlarla alakalı detaylı bilgi aldı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Zahavi'nin komşuları olay anını anlatırken, "Bir anda evin çevresinde birçok polis gördük ve neler olduğunu anlamaya çalıştık. Bir soygun yaşandığını öğrenince tedirgin olduk. Bu korkunçtu. Burada sadece birkaç aydır yaşıyorlar. Polis çevredeki herkesi kontrol etti" şeklinde konuştular. Amsterdam polisi de görgü tanıklarının hırsızları ihbar etmeye davet etti.

ZAHAVI VE EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Zahavi, "Tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Herkesten anlayış ve mahremiyetimize saygı göstermesini istiyorum. Yaşadıklarımız bir hırsızlık olayının ötesindeydi." dedi.

Zahavi'nin eşi Shay Zahavi de, "Bizim için dünyanın en güvenli yeri olması gereken evimizin zorla soyulmaya çalışılması korkunçtu. Zor saatler geçirdik ve toparlanmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Soyguncuların çocuklarıma fiziksel temasta bulunmadığını ve hepsinin iyi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Zihinsel olarak, bu durumu atlatmak için büyük bir çabaya ihtiyacımız olacak. Herkese ilgileri ve yardım istekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİNDEN BİR ŞEY GELMİYORDU"

Zahavi'nin takım arkadaşı Marco van Ginkel İsrailli oyuncunun otobüste yaşadığı paniği şu sözlerle anlattı:

"Eran'la otobüste beraberdik. Tepkisinden bir şeylerin ters gittiğini anladım. Çok korkmuştu ve üzgündü. Anladığım kadarıyla eşi aradığında soyguncular halen evdeydi ve onunla İbranice konuşuyordu. Eşinin ona ihtiyacı olduğunun farkındaydı ama elinden bir şey gelmiyordu. Detayları bilmesem de korkusu bir hayli fazlaydı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Eran'ın bu olayı çabuk atlatmasını diliyorum"

"BÖYLE ANLARDA ÇARESİZ HİSSEDİYORSUNUZ"

Takım kaptanı Denzel Dumfries de, "Takım olarak çok etkilendik. Maç öncesi adeta büyük bir darbe aldık. Otobüste yoğun duygular yaşandı. Böyle anlarda takım olarak kendinizi güçsüz ve çaresiz hissediyorsunuz" dedi.

Teknik Direktör Roger Schmidt de kötü bir şey olmamasını umduklarını söylerken, "Maçtan önce her oyuncunun evi ve ailesiyle konuşmalarını istedik. Böyle bir durumda insan olarak kesin bilgiye sahip olmak istiyorsunuz. Kalplerimiz Eran ve ailesiyle birlikte. Ayrıntıları bilmeden, sadece kötü bir şey olmamasını umabiliriz" şeklinde konuştu.

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