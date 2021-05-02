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eSpor
Haber Giriş: 02.05.2021 - 01:17 | Son Güncelleme:

PSV ve Esports, Philips ile olan ortaklığını duyurdu

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PSV ve Esports, Philips ile olan ortaklığını duyurdu

Hollanda merkezli futbol kulübü PSV’nin espor kolu PSV Esports, FIFA ve League of Legends takımlarını kapsayan Philips Monitors ile olan ortaklıklarını duyurdu.

Felemenkçe yapılan basın açıklamasına göre Philips Monitors, organizasyonun oyuncularına elektronik cihaz sağlayacak. Bu cihazlar oyuncuların antrenmanlarında, yayınlarında ve turnuvalarında kullanması için sağlanacak.

Philips’in sağladığı monitörler aynı zamanda yeni açılan PSV Esports Room’a da yer alacak. PSV Esports Room, futbol kulübünün Eindhoven’da Philips Staidum’da yer alan FANstore’un hemen yanında bulunuyor.

PSV Esports Room’un, taraftarların kulübün e-spor sporcularına erişim sağlaması amaçlanıyor.

PSV’nin Ticari Müdürü Frans Jansseni ortaklık hakkında şöyle konuştu: “Philips kulübümüzde önemli bir yer sahip ve bu yüzden de kendilerinin resmi espor ve sanal futbol alanında cihaz sağlayıcımız olmasından mutluluk duyuyoruz. PSV, Brainport alanından harika bir ortağa daha sahip oldu.”

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