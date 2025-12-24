PSV resmen duyurdu: Fenerbahçe'nin Veerman hayali suya düştü!

Haberin Devamı

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili kararını açıkladı.

Hollanda kulübü, orta saha oyuncusunun kulüpte kalacağını resmen duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

PSV Eindhoven resmi sitesinden yaptığı açıklamada Joey Veerman'ın takımda kalacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Joey, Peter Bosz'un takımında birçok açıdan çok önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında kalite, deneyim ve liderlik getiriyor. Bu karar kulüpteki herkes için netlik sağlıyor. İç huzuru sağlıyor ve önümüzdeki aydan itibaren hedeflerimize tam odaklanma ve hırsla devam etmemize olanak tanıyor. Birlikte, sezonun ikinci yarısını harika ve başarılı kılmak için çok çalışacağız."

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINMIŞTI

Haberin Devamı

Fenerbahçe, oyuncu ile daha önce prensip anlaşmaya vardığı ve kulübü PSV ile görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülmüştü.

Sarı-lacivertli ekip, 18 milyon euroya kadrosuna katmaya yakındı ancak görüşmeler askıya alınmıştı.

PERFORMANSI

Hollanda ekibinin formasını bu sezon 23 resmi maçta sırtına geçiren Veerman, 8 gol - 8 asistlik performans sergiledi.