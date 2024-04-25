PSV, Heerenveen'e gol yağdırdı: 8-0

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Hollanda Eredivisie 31. hafta maçında Heerenveen ile PSV karşı karşıya geldi. Lider PSV, rakibini 8-0 mağlup etti.

PSV'nin gollerini 7 ve 30. dakikalarda Til, 9 ve 11. dakikalarda Tillman, 44. dakikada Veerman, 52. dakikada Bakayoko, 71. dakikada de Jong ve 83. dakikada van Aanholt attı.

Bu sonucun ardından PSV puanını 84'e yükseltti. Heerenveen ise 36 puanda kaldı. 72 puanlı Feyenoord, bu akşam Go Ahead deplasmanında puan kaybederse PSV bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.