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GeriFutbol PSV - Galatasaray maçı öncesi Sneijder'den destek
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Futbol
Haber Giriş: 21.07.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

PSV - Galatasaray maçı öncesi Sneijder'den destek

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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV maçı öncesi sarı kırmızılıların kampındaydı...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder, takımın kampına bir ziyarette bulundu.

"İKİ ÖNEMLİ OYUNCULARI YOK"

GS TV'ye özel açıklamalar yapan Hollandalı, "Yıllar sonra buraya gelmek, eski dostlarımı görmek, hocamı görmek çok güzel oldu. Burada çok güzel başarılar elde ettik. Tek dileğim Galatasaray. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi çok istiyorum. PSV maçı zor geçecek ancak iki önemli oyuncuları da yok. Bu bence Galatasaray için avantaj olacak. Kalbim Galatasaray ile beraber" ifadelerini kullandı.

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Taraftara da mesaj gönderen Sneijder, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum ve kalbimde inanılmaz farklı bir yerleri var. Ümit ediyorum ki tekrardan Galatasaray'a döneceğim" dedi.

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