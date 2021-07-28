PSV'de Roger Schmidt'ten Galatasaray ve Muslera yorumu!

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Mücadeleyi değerlendiren Schmidt, "Galibiyetten mutluyuz. Beklediğimiz gibi oldu, Galatasaray presle başladı ve ve biz geride iyi durduk. Sonra ileri çıkmaya başladık ve golden sonra daha iyi oynadık. Galibiyeti hak ettik. İyi oynadık. Zordu ama başardık" dedi.

İYİ TECRÜBE OLDU

Schmidt sözlerini, "Galatasaray eşleşmesi zor geçti. İyi bir iş çıkardık. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki elemeler için elimizden geleni yapacağız. PSV de büyük bir takım, genç oyuncularımız için de iyi tecrübe oldu." ifadeleriyle sürdürdü.

PSV'nin yaptığı "Small club, big result" paylaşım hakkında da yorum yapan tecrübeli teknik adam, "Eindhoven çok büyük bir şehir değil, İstanbul'a göre küçük. Bizin için gurur verici ama o mesajla ilgili detaylı bir yorumum yok." şeklinde konuştu.

MUSLERA YORUMU

Schmidt, Muslera için ise "Fernando Muslera çok kaliteli bir kaleci ama ilk maçta gününde değil. Şampiyonlar Ligi'ne güzel başladık. Umarım bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.