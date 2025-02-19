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PSV-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

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#PSV Eindhoven#Juventus#Şampiyonlar Ligi
PSV-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 10:44

PSV Eindhoven ve Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Play off turu ilk maçında PSV, rakibi Juventus karşısında 1-2 mağlup oldu. Her iki ekip de adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki PSV-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele play-off turu rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. PSV-Juventus maçı için de geri sayım başladı. Philips Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu biletini kapmak istiyor.

PSV EIDHOVEN-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSV ve Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında mücadele edecek. Bu akşam (19 Şubat Çarşamba) oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Heyecanla beklenen müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#PSV Eindhoven#Juventus#Şampiyonlar Ligi

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