PSV-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele play-off turu rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. PSV-Juventus maçı için de geri sayım başladı. Philips Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu biletini kapmak istiyor.

PSV EIDHOVEN-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSV ve Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında mücadele edecek. Bu akşam (19 Şubat Çarşamba) oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Heyecanla beklenen müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.