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PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı canlı izle!

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#PSV#Arsenal#Şampiyonlar Ligi
PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 15:04

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. PSV Eindhoven ve Arsenal, çeyrek final yolunda mücadele edecek. Hollanda ekibi play-off turunca Juventus'u eleyerek üst tura yükseldi ve İngiliz ekibi ile eşleşti. PSV ve Arsenal maçı için geri sayım sürerken futbol severler canlı yayın bilgilerine odaklandı. Peki PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar..

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunde kritik mücadeleler yaşanacak. Hollanda ekibi PSV, İngiliz devi Arsenal'i konuk edecek. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte PSV-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...

PSV-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSV ve Arsenal, bu akşam (4 Mart) Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda karşı karşıya geliyor.

Philips Stadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#PSV#Arsenal#Şampiyonlar Ligi

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