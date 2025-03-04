PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı canlı izle!

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunde kritik mücadeleler yaşanacak. Hollanda ekibi PSV, İngiliz devi Arsenal'i konuk edecek. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte PSV-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...
PSV-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSV ve Arsenal, bu akşam (4 Mart) Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda karşı karşıya geliyor.
Philips Stadion'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.