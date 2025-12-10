×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PSV 2-3 Atletico Madrid maç özeti (Şampiyonlar Ligi, Sörloth gol attı, şov yaptı)

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 01:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, PSV'yi deplasmanda mağlup etti. Fenerbahçe'nin transfer listesinin 1 numarası Sörloth, attığı golle galibiyeti getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.

PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Fenerbahçe ile adı anılan Alexander Sörloth, 76 dakikada sahada kaldı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

#Sörloth#Fenerbahçe#Atletico Madrid

