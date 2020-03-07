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Haber Giriş: 07.03.2020 - 11:01,
PSG'ye koronavirüs engeli! Strasbourg maçı ertelendi...
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanacak "Strasbourg - Paris Saint-Germain (PSG)" maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan 28. hafta mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in 68 puanla zirvede yer aldığı Fransa liginde Strasbourg 38 puanla 10. sırada bulunuyor.
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