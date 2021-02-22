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GeriFutbol PSG'ye 700 bin avro para cezası
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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2021 - 22:00 | Son Güncelleme:

PSG'ye 700 bin avro para cezası

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG), Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin avro ceza verildi.

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG'ye 700 bin avro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon avro arasında ceza veriliyor.

PSGye 700 bin avro para cezası

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