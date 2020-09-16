PSG'nin yıldızı Neymar'dan yeni anlaşma

PSG'nin Brezilyalı yıldız Neymar Jr. Puma ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Neymar, maçlara efsane krampon modeli KING ile çıkacak.

Neymar saha dışında da marka elçisi olarak görev üstlenecek. Sosyal medya hesapları üzerinden “Kral Geri Döndü” başlığıyla bir mesaj yayınlayan Neymar Jr., Pelé ve Maradona gibi efsane futbol yıldızlarının kendi hayatını nasıl etkilediğini, ve onların ayak izinden gitmek adına PUMA ile işbirliği yapma kararı aldığını anlattı.

Neymar Jr. şu ifadeleri kullandı: “Pelé, Cruyff, Eusebio ve Maradona gibi futbol yıldızlarının videolarını izleyerek büyüdüm. Sahanın kralları onlardı, bu efsane sporcuların sahada yarattığı mirası geri getirmek istiyorum."

Brezilya, İspanya ve Fransa’da pek çok kupa kaldıran Neymar, unutulmaz Şampiyonlar Ligi ve Copa Libertadores zaferlerine da sahip. Ünlü yıldız 2016 yılında Brezilya Milli Takımı ile beraber olimpiyatlarda Altın Madalya’ya uzanmıştı. Brezilya Milli Takımı için sahaya çıktığı 101 maçta 61 gol kaydeden Neymar, takımında en çok gol atan üçüncü isim olma özelliğini taşıyor.

Şu anda Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla sahaya çıkan Neymar Jr., Fransa liginde üç kez şampiyonluk, iki kez Coupe de France ve iki kez Coupe de la Ligue zaferi tattı. Kulübün 2020 yılında ilk kez Şampiyonlar Ligi Finali’ne yükselme hikayesinde önemli bir rol oynadı.

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