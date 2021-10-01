PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin kaldığı otelde soygun!

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Barcelona'dan sezon başında ayrılan ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi, hırsızlık şoku yaşadı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Messi'nin kaldığı otelde bir hırsızlık olayı gerçekleşti.

EŞİNİN MÜCEVHERLERİ ÇALINDI

İddiaya göre Messi'nin kaldığı odanın üst katındaki bir odanın balkonundan içeriye giren hırsızlar 3 bin sterlinlik altın kolye, 500 sterlinlik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çaldı.

Polisin güvenlik kamerasından olayı izlediği ve çantalı 2 soyguncu tespit ettiği belirtiliyor. Öte yandan polisin 3 farklı hırsızlık olayı raporladığı öğrenildi.

Arjantinli yıldızın, eşi ve çocuklarıyla kaldığı otelin soyulması üzerine taşınmak ve eve geçmek için çalışmalarına başladığı kaydedildi.