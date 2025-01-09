PSG'nin Skriniar teklifi kabul görmedi! Galatasaray...

Haberin Devamı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündemde yer alan Milan Skriniar konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris devi, Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde Fransız devinin, Gürcü oyuncu ile sözleşme görüşmelerini başlattığı belirtildi. Transferin 80 milyon euro civarı bir bedelle bitebileceği de aktarıldı.

SKRINIAR ÖNERİSİ

Ayrıca Khvicha Kvaratskhelia için görüşmelerini sürdüren Paris Saint Germain, Napoli'ye transferin bir parçası olarak Milan Skriniar'ı teklif etti. Slovak oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle İtalyan ekibi, takas teklifine sıcak bakmadı.