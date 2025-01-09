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PSG'nin Skriniar teklifi kabul görmedi! Galatasaray...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#PSG#Skriniar
PSGnin Skriniar teklifi kabul görmedi Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 18:23

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Milan Skriniar, PSG tarafından Napoli'ye önerildi ancak teklif kabul görmedi.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündemde yer alan Milan Skriniar konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris devi, Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde Fransız devinin, Gürcü oyuncu ile sözleşme görüşmelerini başlattığı belirtildi. Transferin 80 milyon euro civarı bir bedelle bitebileceği de aktarıldı.

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SKRINIAR ÖNERİSİ

Ayrıca Khvicha Kvaratskhelia için görüşmelerini sürdüren Paris Saint Germain, Napoli'ye transferin bir parçası olarak Milan Skriniar'ı teklif etti. Slovak oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle İtalyan ekibi, takas teklifine sıcak bakmadı.

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#Transfer#PSG#Skriniar

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