PSG'nin sahipleri tarafından alınan Portekiz ekibi, Francesco Farioli'yi istiyor

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Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ve Alanyaspor takımlarını çalıştıran 34 yaşındaki teknik direktör Francesco Farioli için Fransız basınından transfer iddiası geldi.

Fransız basınında Footmarceto'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi Braga, Alanyaspor'dan ayrılan Francesco Farioli'yi takımın başına getirmek istiyor.

Paris Saint-Germain'in sahipleri tarafından hissesi satın alınan Braga'da teknik direktörlüğü için Farioli'nin düşünüldüğü belirtilirken İtalyan teknik adama teklif yapılıp yapılmadığına dair bilgi verilmedi.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un başında toplamda 66 maça çıkan Farioli; 27 galibiyet, 17 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

İtalyan teknik adam iki takımla toplam 1.48 puan ortalaması yakaladı.