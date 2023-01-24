Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

PSG'nin Mauro Icardi için Galatasaray'dan istediği bonservis bedeli

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
PSGnin Mauro Icardi için Galatasaraydan istediği bonservis bedeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 11:47

Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek konusundaki soru işaretlerini bu hafta giderme hedefinde.

SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir’i Sivas’a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’dan Güray Vural’ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

Uğur Çiftçi’nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural’ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.



STOPER VE SANTRFOR ALINACAK

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk, Nelsson’un ve Abdülkerim’in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istiyor. Galatasaray yönetimi de geniş transfer listesi doğrultusunda bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

Seferovic’in takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir de santrfor bakan Galatasaray, bu pozisyonda ise daha genç bir oyuncu ile anlaşmayı planlıyor. Kiralama formülüyle bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsayacak bir sözleşme düşünen Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da gaza basmış durumda.

ICARDI İÇİN 25 MİLYON EURO İSTENDİ

Öte yandan PSG, Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi’nin bonservisini belirledi.

Haberin Devamı



Galatasaray’da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro.

Galatasaray’ın Icardi’yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

SEFEROVIC GİDİYOR, VAN AANHOLT SORU İŞARETİ

Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic’in ise takımdan ayrılması bekleniyor. Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Patrick Van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor. Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor. Okan Buruk ise Van Aanholt’u kadroda düşünmüyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
FBIın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev

FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı! 'Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev'

#Ruja Ignatova
Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık