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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

PSG'nin lig maçı ertelendi

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PSG'nin lig maçı ertelendi
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) deplasmanda Lens ile oynayacağı ilk hafta maçı ertelendi.

Tarihinde ilk kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde pazar günü Bayern Münih'e 1-0 yenilen Paris temsilcisinin, ligdeki ilk maçını eylül ayında oynaması kararlaştırıldı.

PSG'nin yeni sezona hazırlanabilmesi için, 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan maçın federasyon tarafından 10 Eylül Perşembe gününe ertelediği kaydedildi.

Başkent ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan Ligue 1'de geçen sezon 68 puanla şampiyon olmuştu.

PSGnin lig maçı ertelendi

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