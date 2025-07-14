PSG'nin İspanyol yıldızı futbol takvimine meydan okudu! 11 aya 71 maç sığdırdı

Haberin Devamı

PSG'nin yıldız orta sahası Fabian Ruiz, 2024-25 sezonunda kulüp ve milli takım formalarıyla tam 71 maça çıkarak olağanüstü bir performans sergiledi.

SEZONU AĞUSTOS 2024'TE AÇTI

Euro 2024 şampiyonluğunun ardından kısa bir dinlenme süresi geçiren İspanyol yıldız, yeni sezona 23 Ağustos 2024'te Montpellier ile oynanan Ligue 1 müsabakasıyla start verdi. PSG formasıyla tüm kulvarlarda toplam 54 maça çıkan Fabian Ruiz, 3481 dakikada sahada kaldı ve sezonu 31 mayıs 2025'te Şampiyonlar Ligi finaliyle noktaladı.

MİLLİ TAKIM MESAİSİ

Devler Ligi finalinden sadece beş gün sonra İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi mesaisi başladı. Ruiz, 5 Haziran'daki yarı final ve 8 Haziran'daki finalde de sahadaydı.

Öte yandan bu 11 aylık süreçte İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar A Ligi'nde 6'sı grup, 2'si çeyrek final olmak üzere 10 maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde 716 dakika sahada kalan deneyimli orta saha, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Haberin Devamı

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA DA FİNAL

Milli takım mesaisini tamamlar tamamlamaz, bu kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'ye uçtu. 15 Haziran'da bu kez PSG ile Dünya'nın en iyisi olmak için boy gösteren 29 yaşındaki yıldız, 13 Temmuz'daki final maçında da sahada görev aldı.

Bu turnuvada 7 maçın 6'sına 11'de başlayan Fabian Ruiz, toplamda 461 dakika süre alırken 4 gole direkt katkı sundu.

Fabian Ruiz, sezonu 4 büyük kupayla tamamladı. İspanyol orta saha, sezon sonunda Fransız ekibiyle Ligue 1, Coupe de France, Fransa Süper Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Haberin Devamı

2 FİNAL KAYBETTİ

Sezonu 4 kupayla tamamlayan PSG'nin vazgeçilmez ismi, 2 finalde ise hüsran yaşadı. UEFA Uluslar Ligi'ni seri penaltı vuruşlarının ardından Portekiz'e kaptıran İspanyol yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da finalde Chelsea'ye mağlup oldu.