Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aydında ilginç anlar Soluğu hastanede aldıAydın'da ilginç anlar! Soluğu hastanede aldı#Aydın
Son dakika: Galatasarayın Kayseri kadrosu belli oldu Halil Dervişoğlu, Berkan ve Cicaldau kadroda yokSon dakika: Galatasaray'ın Kayseri kadrosu belli oldu! Halil Dervişoğlu, Berkan ve Cicaldau kadroda yok#Galatasaray
Vahşice öldürülmüştü Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişmeVahşice öldürülmüştü! Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme#Pınar Kaynak
Zehra Güneş: Mimiklerime takılanlar var, kameranın varlığını görmüyorum Ebrarın yaptığı delilik...Zehra Güneş: 'Mimiklerime takılanlar var, kameranın varlığını görmüyorum! Ebrar'ın yaptığı delilik...'#Zehra Güneş
Alman polisten teröriste aşk mektuplarıAlman polisten teröriste aşk mektupları#ALMANYA
HÜRJETle ilgili müjde Üretime geçildi uçuş için tarih verildiHÜRJET'le ilgili müjde! Üretime geçildi uçuş için tarih verildi#TEKNOFEST 2021
Bakanlık harekete geçti İnternet satışlarına düzenleme geliyor...Bakanlık harekete geçti! İnternet satışlarına düzenleme geliyor...#İnternet Alışverişi
İngilterede unlara folik asit katılacağı duyurulduİngiltere'de unlara folik asit katılacağı duyuruldu#İngiltere
Tarkandan sevenlerini üzen kararTarkan'dan sevenlerini üzen karar!#Tarkan
Dağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilimDağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilim#Dağra Solmaz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

PSG'nin Arjantinli yıldızı Messi, Metz maçında yok

#Messi#PSG#Ligue 1
PSGnin Arjantinli yıldızı Messi, Metz maçında yok

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de karşılaşacakları Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Haberin Devamı

Fransız kulübünün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Lyon'a karşı oynadıkları maçta sol dizinden darbe alarak sakatlanan Lionel Messi'nin tedavisinin sürdüğü ve 48 saat sonra takip muayenesinin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Arjantinli yıldız, çarşamba akşamı oynanacak Metz maçında forma giyemeyecek.

Fransa Ligue 1'de Lyon karşısında forma giyen Messi, maçta 76. dakikada oyundan çıkarılmıştı.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yarın oynanacak Metz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Lyon'a karşı Messi'nin ilk yarı çok iyi oynadığı ama dizinden aldığı darbe sonrası ikinci yarı oyundan çıkardığını hatırlattı.

- Bekleneni veremedi

Messi, Fransa Ligue 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, bu maçta da takımına gol ve asist katkısı veremeden maçı tamamladı.

PSGnin Arjantinli yıldızı Messi, Metz maçında yok

Haberin Devamı

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 778 maça çıktı ve 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Messi#PSG#Ligue 1