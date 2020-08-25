PSG'liler Paris'i yaktı: 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı

Karşılaşmayı Parc des Princes Stadı’nda sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak izleyen binlerce taraftar, karşılaşma sonrasında olay çıkardı.





Çevredeki araçları ateşe veren ve mağazaların camlarını kıran PSG taraftarları, polise de saldırdı. Paris Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre, olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alınırken, maske takmayan 404 kişiye ceza kesildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise, olaylarda 16 polisin yaralandığını, 12 dükkan ile 15 aracın zarar gördüğünü duyurdu.

NEYMAR'IN GÖZYAŞLARI

PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar’ın Bayern Münih maçı sonrasında üzüntüden ağlaması ve gözyaşları içinde çıktığı kupa töreninde Şampiyonlar Ligi kupasına elini uzattığı an, gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

1 SEZONDA 3 GOL KRALLIĞI

Bayern Münih’in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, bu sezon 3 kulvarda birden gol kralı oldu. Lewa, Bundesliga’da 34, Şampiyonlar Ligi’nde 15 ve Almanya Kupası’nda 6 gol kaydetti.

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