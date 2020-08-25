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GeriFutbol PSG'liler Paris'i yaktı: 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı
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Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

PSG'liler Paris'i yaktı: 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı

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PSG'liler Paris'i yaktı: 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e 1-0 kaybeden Paris Saint-Germain’de (PSG) taraftarlar, maç sonrasında polisle çatıştı.

Karşılaşmayı Parc des Princes Stadı’nda sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak izleyen binlerce taraftar, karşılaşma sonrasında olay çıkardı.

Çevredeki araçları ateşe veren ve mağazaların camlarını kıran PSG taraftarları, polise de saldırdı. Paris Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre, olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alınırken, maske takmayan 404 kişiye ceza kesildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise, olaylarda 16 polisin yaralandığını, 12 dükkan ile 15 aracın zarar gördüğünü duyurdu.

PSGliler Parisi yaktı: 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı

NEYMAR'IN GÖZYAŞLARI
PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar’ın Bayern Münih maçı sonrasında üzüntüden ağlaması ve gözyaşları içinde çıktığı kupa töreninde Şampiyonlar Ligi kupasına elini uzattığı an, gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

PSGliler Parisi yaktı: 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı

1 SEZONDA 3 GOL KRALLIĞI
Bayern Münih’in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, bu sezon 3 kulvarda birden gol kralı oldu. Lewa, Bundesliga’da 34, Şampiyonlar Ligi’nde 15 ve Almanya Kupası’nda 6 gol kaydetti.

PSGliler Parisi yaktı: 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı

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