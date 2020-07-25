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GeriFutbol PSG'li Mbappe'nin sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu
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AA Spor
Haber Giriş: 25.07.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

PSG'li Mbappe'nin sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu

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PSG'li Mbappe'nin sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin ayak bileği sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG'nin Saint-Etienne'i 1-0 yendiği Fransa Kupası finalinin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mbappe'nin, sağ ayak bileğindeki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi.

Bu sezon 34 maçta 30 gol atan Mbappe'nin sağlık durumunun, 3 gün içinde netleşeceği de ifade edildi.

 

PSGli Mbappenin sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu

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