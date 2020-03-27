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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:17,Son Güncelleme:/

PSG'den sağlık çalışanlarına yardım! 200 bin euroluk gelir...

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PSG'den sağlık çalışanlarına yardım! 200 bin euroluk gelir...
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Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin eurodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı.

PSG Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

Forma satışından elde edilen 200 bin euro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.

PSGden sağlık çalışanlarına yardım 200 bin euroluk gelir...

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