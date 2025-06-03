PSG'den Kim Min-jae'ye yakın takip!

Güncelleme Tarihi:
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi yakından takip ediyor.
LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR
Fransız basını L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yaz transfer dönemindeki ilk hedefi Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae olduğu yönünde.
Haberin detayında ise PSG'nin savunma transferi için hazırladığı listede başka isimlerde bulunuyor.
KIM MIN-JEA'NİN RAKMALARI
Geride kalan sezonda Alman devinin formasını 43 maçta sırtına geçiren Güney Koreli, 3 kez gol sevinci yaşadı.