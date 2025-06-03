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PSG'den Kim Min-jae'ye yakın takip!

Güncelleme Tarihi:

#PSG#Bayern Münih#Kim Min-Jea
PSGden Kim Min-jaeye yakın takip
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 19:48

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını terleten ve kariyerine Alman devi Bayern Münih'te devam eden Kim Min-jae için sürpriz iddia ortaya atıldı.

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi yakından takip ediyor.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

Fransız basını L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yaz transfer dönemindeki ilk hedefi Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae olduğu yönünde.

Haberin detayında ise PSG'nin savunma transferi için hazırladığı listede başka isimlerde bulunuyor.

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KIM MIN-JEA'NİN RAKMALARI

Geride kalan sezonda Alman devinin formasını 43 maçta sırtına geçiren Güney Koreli, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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#PSG#Bayern Münih#Kim Min-Jea

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