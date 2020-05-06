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GeriFutbol PSG'den Corona virüse karşı 100 bin avro bağış
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

PSG'den Corona virüse karşı 100 bin avro bağış

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PSG'den Corona virüse karşı 100 bin avro bağış
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yardım kuruluşuna 100 bin avro bağış yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgınla mücadeleye destek amacıyla "Açlığa Karşı Eylem" isimli uluslararası yardım kuruluşuna 100 bin avro bağışlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Bu zorlu süreçte Açlığa Karşı Eylem kuruluşunun geniş çalışma alanı her zamankinden daha önemli. İki yıldır birlikte çalışıyoruz ve onları böyle bir zamanda desteklemek bizim görevimiz. Bağışın, Fransa'nın yanı sıra özellikle salgından fazlasıyla etkilenen Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki yardım projelerinde kendilerine fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

PSGden Corona virüse karşı 100 bin avro bağış

PSGden Corona virüse karşı 100 bin avro bağış

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