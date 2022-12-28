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PSG'de sular durulmuyor! Messi haberini öğrenen Mbappe köprüleri attı... Barcelona iddiası...

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#Kylian Mbappe#Lionel Messi#PSG
PSGde sular durulmuyor Messi haberini öğrenen Mbappe köprüleri attı... Barcelona iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 15:35

2022 Dünya Kupası'nın ardından Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin PSG'de nasıl bir ilişki sürdüreceği merak konusu haline gelmişken ikili arasındaki kriz yeniden alevlendi. PSG yönetiminin Messi hakkında aldığı kararı öğrenen Mbappe, Fransız deviyle köprüleri attı. Barcelona iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesinde araları bozuk olan ve Arjantin'in zafere ulaştığı epik final esnasında yaşadıkları gerginliklerle gündeme gelen Kylian Mbappe ile Lionel Messi arasındaki krizde sular durulmuyor.

Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarında alay konusu haline geldikten sonra Lionel Messi ile aynı takımda oynamak istemediğini tekrar PSG yönetimine ileten Kylian Mbappe, İspanyol basınına sızan son gelişmenin ardından kulübüyle köprüleri attı ve kendine kulüp aramaya başladı.

MESSI NİKAH TAZELİYOR, MBAPPE AYRILIYOR

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi'nin 30 Haziran'da sona erecek kontratını uzatma konusunda yıldız futbolcusunun babası Jorge Messi'yle prensip anlaşmasına vardı.

Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Arjantinli futbolcunun takımda kalma ihtimalinin artmasının ardından menajerinden kendisine kulüp bulmasını isteyen Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Madrid'i reddetmenin pişmanlığını yaşıyor.

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Real Madrid'le imza aşamasına gelen Kyliban Mbappe'nin son anda vazgeçerek PSG ile yeni sözleşme imzalaması, İspanyol devinin başkanı Fiorentino Perez'i sinirlendirmiş ve transfer süresiz olarak rafa kaldırılmıştı.

BARCELONA'YA GİDER Mİ?

Real Madrid ihtimalinin ortadan kalmasının ardından Kylian Mbappe'nin muhtemel yeni adresinin Barcelona olabileceği konuşuldu. Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan devinin, hem Real Madrid'e misilleme yapmak hem de Lionel Messi'nin yerini bir başka süperstarla doldurmak adına mali şartlarını zorlayacağı kaydedildi.

PSG’de devam etmek istemeyen ve Real Madrid ihtimali de kalmayan Mbappe’nin ise Barcelona seçeneğine oldukça sıcak baktığı konuşuluyor.

 

 

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#Kylian Mbappe#Lionel Messi#PSG

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