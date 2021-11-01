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PSG'de Sergio Ramos depremi! Henüz maça çıkamayınca...

#Sergio Ramos#PSG#Real Madrid
PSGde Sergio Ramos depremi Henüz maça çıkamayınca...

Sezon başında büyük umutlarla PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, henüz yeni takımının formasını giyemedi. 35 yaşındaki stoperle ilgili Fransız basını, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Sezon başında 16 yıl formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, sakatlığı nedeniyle henüz resmi maça çıkamamıştı.

Lille maçı sonrası antrenmanlara başlayarak sahalara döneceği belirtilen Ramos halen formayı sırtına geçirebilmiş değil. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fransız basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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Le Parisien'in haberine göre PSG, 35 yaşındaki İspanyol oyuncuya olan güvenini kaybetmeye başladı. Ramos'un sözleşmesini feshetme ihtimalini masaya yatıran Fransız ekibinin bu konuda çalışmalara başlayacağı öne sürüldü. Sergio Ramos'un da bu transferi hata olarak görmeye başladığı belirtildi.

İspanyol oyuncu, 5 Mayıs'tan bu yana resmi bir karşılaşmaya çıkmadı. Neredeyse beş aydan fazla bir süredir sahalarda yer almayan Ramos'un ne zaman forma giyeceği de belirsizliğini koruyor.

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#Sergio Ramos#PSG#Real Madrid

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