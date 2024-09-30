PSG'de Ousmane Dembele krizi! Kadroda yok...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal ile PSG karşı karşıya gelecek.

Yarın akşam saat 22.00'de oynanacak mücadele için hazırlıklar sürerken takımlar maç kafilelelerinde yer alacak futbolcuların isimlerini yayınladı.

OUSMANE DEMBELE KADRODA YOK

PSG'nin yayınladığı kamp kadrosunda sürpriz bir ismin yokluğu dikkat çekti. Fransız ekibininin sosyal medya hesabından yayınladığı kafilede yıldız futbolcu Ousmane Dembele'nin ismi yer almadı.

KADRO DIŞI KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ousmane Dembele'nin Arsenal maçının kadrosuna alınmamasının ardından ülke basınında oyuncunun durumu ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Fransızlar, 27 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kaldığını iddia etti.

LUIS ENRIQUE İLE KAVGA ETMİŞTİ

Yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılma sebebinin ise takımın teknik direktörü Luis Enrique ile yaşadığı tartışma olduğu iddia edildi. Dembele, PSG'nin Rennes'i 3-1 mağlup ettiği 6. hafta maçının ardından İspanyol çalıştırıcı ile kavga etmişti.

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BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

Kadro dışı kaldığı iddia edilen Ousmane Dembele, bu sezon PSG forması ile 7 maça çıktı. Bu maçlarda 432 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, takımına 4 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

PSG, ARSENAL DEPLASMANINA ÇIKACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Girona'yı evinde 1-0 mağlup eden Paris - Saint Germain, takım içinde yaşanan krizleri geride bırakarak Arsenal'i deplasmanda mağlup etmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Atalanta ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Arsenal ise Emirates Stadyumu'nda üç puanla tanışmak istiyor.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Arsenal - PSG karşılaşması 1 Ekim Salı (yarın) günü oynanacak. TSİ saat 22.00'de başlayacak maçı hakem Slavko Vincic yönetecek.