PSG'de Neymar'a indirime ret!

Koronavirüs nedeniyle küçülmeye gideceği hatta satılması bile gündeme gelebileceği iddia edilen, Ligue 1’in de iptal edilmesiyle gelir kaynakları azalan PSG’de futbolcular erteleme ya da maaş kesintisini kabul etmeyeceklerini iletti.

Kulüp ve oyuncular da görüşmelerin durduğunu açıkladı. Futbolcular adına kaptan ve ikinci kaptan Thiago Silva ile Marquinhos, oyuncular adına kulüp ile görüşmeler yapıyorlar.

Fransız devinde yılda 33 milyon Euro kazanan Neymar ve 21.2 milyon Euro Mbappe en yüksek maaş ödenen isimler.

CHELSEA’Yi HATIRLATTI

PSG’de yaşanan maaş krizi, akıllara Chelsea’deki fedakârlığı getirdi. Maviler’de futbolcular maaşlarda indirim yapılması için yönetimin kapısını çalmıştı. Ancak kabul etmeyen yönetim, bu parayı koronavirüsle mücadeleye bağışlama kararı almıştı.