PSG'de Neymar şoku! Leipzig maçında yok

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edileceği belirtildi.
Açıklamada, Neymar'ın yarın oynanacak Leipzig maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.
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