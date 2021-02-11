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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

PSG'de Neymar şoku! Kupa maçında sakatlandı ve Barcelona maçında...

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Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı yıldızın bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Neymar depremi yaşanıyor.

Fransa Kupası'nda Caen ile oynanan maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyuncan çıkan Brezilyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Fransız Gazetesi L'Équipe, yetenekli oyuncunun 16 Şubat Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak Barcelona karşılaşmasında süre almasının mümkün olmadığını iddia etti.

PSGde Neymar şoku Kupa maçında sakatlandı ve Barcelona maçında...

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, "Neymar, addüktor kasından sakatlandı. Yapılacak tıbbi inceleme ve kontrollerin sonucunu bekliyoruz. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Şu an için beklemek zorundayız." dedi.

ADDÜKTOR KAS NEDİR?

Yakınlaştırıcı kas olarak da bilinir. Kol ya da bacağın, vücudun orta düşey eksenine doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.

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