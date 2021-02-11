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GeriFutbol PSG'de Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

PSG'de Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak!

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PSG'de Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak!
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Neymar'ın sakatlık durumu hakkında resmi açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4
hafta uzak kalacağı belirtildi.

PSGde Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak

Naymar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Barcelona maçının yanı sıra, ligde Nice, Monaco ve Dijon karşısında oynaması beklenmiyor.

Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gole imza attı

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