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PSG'de Neymar hazır mı? Real Madrid'de Benzema oynayacak mı? Dev maçın iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Şampiyonlar Ligi
PSGde Neymar hazır mı Real Madridde Benzema oynayacak mı Dev maçın iddaada favorisi...

Bir tarafta Neymar, Mbappe ve Messi; diğer tarafta Benzema, Hazard ve Bale! PSG ile Real Madrid kozlarını Parc des Princes'ta paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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PARIS ST GERMAIN

Devler Ligi'nde sezona Club Brugge beraberliğiyle başlayan PSG, A Grubu'nu 11 puanla Manchester City'nin arkasından 2. sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Ligue 1'de aralık ayından sonra oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik alıp tökezliyormuş gibi gözükse de son 4 lig maçında sadece 1 gol yiyip 12 puan toplayarak zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.

Paris'in dev kulübünde Sergio Ramos ve Ander Herrera sakatlıkları nedeniyle Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Son antrenmanda takımla birlikte çalışan Neymar'ın durumu maç saati netlik kazanacak.

TD Mauricio Pochettino hücum hattını "Di Maria, Mbappe, Messi" şeklinde oluşturacak. Savunmanın sağında Achraf Hakimi, solunda Nuno Mendes forma giyecek.

Pochettino; "Bu turun favorisi yok..." diye sözlerine başlarken; "Turnuvanın finali bu eşleşme olabilirdi ancak ne yazık ki bu turda eşleştik..." dedi.

REAL MADRID

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Son 7 lig maçında sadece 3 galibiyet alsa da La Liga'nın zirvesinde yer alan Real Madrid, İspanya Süper Kupa'yı müzesine götürdü ancak Kral Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Devler Ligi'nin D Grubu'nda FC Sheriff karşısında aldıkları yenilgi çok konuşulmuştu, yine de 15 puanla grubu zirvede noktalamayı başarmışlardı.

Mariano Diaz deplasman kafilesinde yer almadı, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkıp 33 gol katkısı (24 gol - 9 asist) yapan Karim Benzema'nın durumu şüpheli.

Fransız golcü takımla birlikte Paris'e gitti ancak son 3 maçta forma giyememişti, İspanyol kaynaklar maçtan önce son durumuna bakılacağı ve ona göre karar vereceğini yazdı.

Bir kanatta Marco Asensio, diğerinde Vinicius Jr olacak. Benzema yetişmezse hücum merkezinde Luka Jovic veya "False 9" olarak Gareth Bale ya da Eden Hazard ikilisinden birini izleyebiliriz.

PSGde Neymar hazır mı Real Madridde Benzema oynayacak mı Dev maçın iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG evinde oynadığı son 5 resmi maçın tamamında kalesini gole kapattı!

- Real Madrid'in son 5 resmi maçının 4'ünde ilk yarılar 0-0 sona erdi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

PSG ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,46 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,57'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,51 iken Misli.com'da 1,63!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu!

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%31'lik kesim saha ve seyirci avantajıyla PSG'nin ilk maçta kazanan taraf olacağını düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Herkes Misli.com'da sen neredesin? SÜPER ORAN Misli.com'da, hemen üye ol...

PSGde Neymar hazır mı Real Madridde Benzema oynayacak mı Dev maçın iddaada favorisi...

Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr, İspanya Süper Kupa'da Barcelona ağlarını havalandırmıştı! Hatırlayalım...

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