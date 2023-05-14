PSG'de Messi'ye tepki bitmiyor! 5-0'lık maçta ıslıklandı

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Paris Saint-Germain'de taraftarın Lionel Messi'ye tepkisi dinmiyor.

Geride kalan hafta kulüpten habersiz Suudi Arabistan'a giden ve kadro dışı bırakılan Lionel Messi, özür dilemesinin ardından affedilmiş ve takıma geri dönmüştü.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, takımının dün akşam ligde Ajaccio'yu konuk ettiği maça ilk 11'de başladı.

Parc des Princes'de kadrolar anons edilirken Messi'nin ismi seslendirildiğinde PSG taraftarları Arjantinli futbolcuyu ıslıkla protesto etti.

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PSG GOL YAĞDIRDI, MESSI KATKI YAPAMADI

Ajaccio'yu 5-0 mağlup eden PSG'de golleri 22'de Fabian Ruiz, 33'te Achraf Hakimi, 47 ve 54'te Kylian Mbappe ve 73'te Mohamed Youssouf (kendi kalesine) attı. Maçın tamamında sahada kalan Messi, gol ve asist katkısı yapamadı.

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AL HILAL'E TRANSFER HABERİ BÜYÜK YANKI YAPMIŞTI

Messi'nin kadro dışı olduğu günlerde AFP'nin yaptığı TRANSFER haberi dünyada büyük ses getirmişti. Haberde Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transferi için anlaşma sağlandığı ifade edilmişti.

BABASI YALANLADI

Messi'nin menajerliğini de yapan babası Jorge Messi, aynı günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama yaparak çıkan haberi yalanlamıştı.

Jorge Messi açıklamasında; "Şu anda anlaşılmış veya imzalanmış hiçbir şey yok. Kararımızı sezon sonunda vereceğiz. Sözlü ya da yazılı olarak anlaşılmış bir sözleşme bulunmuyor. Leo'nun ismi kullanılarak yalan haberler üretiliyor." ifadelerini kullandı.