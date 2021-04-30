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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2021 - 19:16 | Son Güncelleme:

PSG'de Mbappe şoku! Lens maçında yok

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PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe, Manchester City maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Ligue 1'deki Lens maçında takımını yalnız bırakacak.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle yarın Lens karşısında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG ile Manchester City arasında hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncunun baldır bölgesinden sakatlık yaşadığı ve yarın ligde Lens karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Son 4 haftasına girilen Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde PSG, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 8, Fransa Kupası'nda ise 4 gole imza atan Mbappe'nin, Manchester City ile PSG arasında 4 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında görev alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

PSGde Mbappe şoku Lens maçında yok

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