MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPSG'de Lionel Messi'ye büyük ilgi, Mbappe'ye protesto
GeriFutbol PSG'de Lionel Messi'ye büyük ilgi, Mbappe'ye protesto
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 23:33 | Son Güncelleme:

PSG'de Lionel Messi'ye büyük ilgi, Mbappe'ye protesto

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PSG'de Lionel Messi'ye büyük ilgi, Mbappe'ye protesto

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında sahasında Strasbourg'u ağırlayan Paris Saint-Germain'de Lionel Messi, taraftarla buluşurken Mbappe ıslıkla protesto edildi.

PSG'ye imza attıktan sonra Parc des Princes'te ilk kez taraftarın karşısına çıkan Arjantinli yıldız, büyük ilgi gördü.

Maç kadrosunda yer almayan Messi, karşılaşmayı Neymar ile birlikte tribünde izlerken Kylian Mbappe yuhalandı.

Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan yıldız golcü, PSG'li taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

Futbolcuların anons edildiği anda tezahüratlarda bulunan PSG'li taraftarlar, Mbappe'nin adı söylenince ıslıkladı.

PSGde Lionel Messiye büyük ilgi, Mbappeye protesto

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi