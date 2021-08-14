PSG'de Lionel Messi'ye büyük ilgi, Mbappe'ye protesto
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında sahasında Strasbourg'u ağırlayan Paris Saint-Germain'de Lionel Messi, taraftarla buluşurken Mbappe ıslıkla protesto edildi.
PSG'ye imza attıktan sonra Parc des Princes'te ilk kez taraftarın karşısına çıkan Arjantinli yıldız, büyük ilgi gördü.
Maç kadrosunda yer almayan Messi, karşılaşmayı Neymar ile birlikte tribünde izlerken Kylian Mbappe yuhalandı.
Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan yıldız golcü, PSG'li taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.
Futbolcuların anons edildiği anda tezahüratlarda bulunan PSG'li taraftarlar, Mbappe'nin adı söylenince ıslıkladı.