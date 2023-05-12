PSG'de Lionel Messi kararı! Christophe Galtier açıkladı...

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Lionel Messi krizi çözülüyor.

Teknik direktör Christophe Galtier, Arjantinli oyuncunun Ajaccio maçına ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

PSG, kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakmıştı. Paris Saint-Germain'in, sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü.

Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulunmuştu.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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YÖNETİMDEN HABERSİZ SEYAHAT

Fransız L’equipe gazetesinin haberine göre Arjantinli Futbol efsanesinin kadro dışı bırakılmasının sebebi ise kulüp yönetiminden habersiz olarak Suudi Arabistan’a seyahat etmesi. Suudi Arabistan’ın marka elçisi olan Lionel Messi, turizm amaçlı bir reklam filmi çekimi için Suudi Arabistan’a gitti. Fakat PSG yönetiminin bu reklam çekiminden haberi yoktu. Takımın teknik direktörü Cristopher Galtier, hafta sonu alınan 3-1’lik Lorient mağlubiyeti sonrası tüm takımı antrenmana çağırdı. Messi ise o sırada Suudi Arabistan’da idi. Kulüp yönetimi reklam çekimi projesini o zaman öğrendi.

Bunun üzerine Messi hem kadro dışı bırakıldı hem de 2 haftalık maaşının ödenmeyeceği açıklandı. Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

400 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Lionel Messi için kesenin ağzını açtı ve sezon başına 400 milyon Euro'luk bir teklif üzerinde duruyor. Lionel Messi'nin ismi eski takımı Barcelona ile anılmış olsa da Finansal Fair Play nedeniyle Katalan ekibinin transferi gerçekleştirmesi ve Al Hilal'in teklifine yaklaşabilmesi beklenmiyor.

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BABASI JORGE MESSI'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YALAN

Lionel Messi'nin menajerliğini de yapan babası Jorge Messi, AFP'den dünyaya yayılan Transfer haberiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Jorge Messi açıklamasında; "Şu anda anlaşılmış veya imzalanmış hiçbir şey yok. Kararımızı sezon sonunda vereceğiz. Sözlü ya da yazılı olarak anlaşılmış bir sözleşme bulunmuyor. Leo'nun ismi kullanılarak yalan Haberler üretiliyor." ifadelerini kullandı.

AL HILAL YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Jorge Messi, 2 ay kadar önce Suudi Arabistan'a giderek Al Hilal yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin fotoğrafları İspanyol basınında yayınlanmıştı.