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PSG'de Leonardo'dan Real Madrid'e Kylian Mbappe tepkisi!

#Mbappe#Real Madrid#PSG
PSGde Leonardodan Real Madride Kylian Mbappe tepkisi

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe'nin durumu hakkında açıklamalar yaptı ve Real Madrid'e tepki gösterdi.

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PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için önemli açıklamalar geldi.

Ligue 1 ekibinin sportif direktörü Leonardo, Real Madrid'in Fransız yıldızın transferi için ortaya koyduğu tavrı eleştirdi.

'SAYGISIZCA BİR PLAN'

Madrid ekibinin saygısızlık yaptığını iddia eden Leonardo, "Madrid cephesi inkar ediyor ancak uzun süredir Mbappe'yi bonservissiz almak için çalışma yapıyorlar. 2 yıldır Mbappe ile ilgili açıklamalar yapıyorlar. Bunun cezası olmalı. Mbappe konusunda Real Madrid saygısızlık yapıyor. O sıradan bir oyuncu değil, dünyanın en iyilerinden biri. Teknik direktör, yönetim, Real Madrid oyuncuları... Hepsi Mbappe ile ilgili konuşuyor. Bence bu bir plan ve saygısızca bir plan." dedi.

PSGde Leonardodan Real Madride Kylian Mbappe tepkisi

'O BİR ELMAS'

Leonardo, "Bizim hedefimiz Mbappe'nin sözleşmesini uzatmak, bu konuda hiçbir değişiklik yok. Kylian bir elmas, PSG için çok uygun. PSG'nin geleceğini hiçbir an Mbappe'siz planlamadık." ifadeleriyle de yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışacaklarına vurgu yaptı.

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#Mbappe#Real Madrid#PSG