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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

PSG'de iki koronavirüs vakası!

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PSG'de iki koronavirüs vakası!
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Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

PSG Kulübü, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

İki futbolcunun da sağlık protokollerine tabi tutularak izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Bu sezon Verratti 18, Diallo 19 karşılaşmada PSG forması giydi.

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